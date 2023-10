Pogoda w weekend podzieli Polskę. Kogo ogrzeje ciepłe powietrze, a kto poczuje na sobie oddech zimy

Pogoda w najbliższych dniach zapowiada się pochmurno, a miejscami również deszczowo. Na chwilę zrobi się jednak cieplej - będą regiony, w których temperatura w najcieplejszym momencie dnia przekroczy 20 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W piątek nad Polską będzie zalegać ciepły front atmosferyczny, który będzie przemieszczać się na północ, ale zrobi to bardzo powoli, ponieważ napotyka na swej drodze przeszkodę w postaci umacniającego się wyżu nad Skandynawią. Jego obecność nad naszym krajem oznacza z jednej strony pogodę pochmurną, mglistą i z opadami, ale z drugiej strony za nim napłynie wyjątkowo ciepłe, jak na październik, powietrze. Dlatego w piątek na południu kraju będzie 18 stopni Celsjusza, a w sobotę nawet ponad 20 stopni.

Pogoda na weekend

Piątkowy poranek przyniesie liczne zamglenia i mgły, które ograniczą widoczność do 100-200 metrów. W ciągu dnia w południowych województwach będzie się przejaśniać i lokalnie wypogadzać. W pozostałej części kraju prognozowane jest zachmurzenie, słabe opady deszczu lub mżawki. Na Suwalszczyźnie może spaść deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy od 2 st. C w Suwałkach, przez 10 st. C w Warszawie, do 18 st. C w Krakowie. Ze wschodu powieje umiarkowany, a na wybrzeżu dość silny (do 70 kilometrów na godzinę) wiatr.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę tvnmeteo.pl

Także sobotni poranek będzie mglisty. W ciągu dnia na północy kraju wystąpi zachmurzenie, opady mżawki lub słabego deszczu. W pozostałych regionach możemy spodziewać się na ogół braku opadów, przejaśnień i rozpogodzeń. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C na Suwalszczyźnie, przez 17 st. C na Mazowszu, do 22 st. C na Śląsku i w Małopolsce. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południa.

Niedziela zapowiada się dość pogodnie na zachodzie kraju, w pozostałych regionach będzie pochmurno z przejaśnieniami i rozpogodzeniami, może również przelotnie popadać deszcz. Temperatura maksymalna sięgnie od 11 st. C w Suwałkach do 17 st. C w Rzeszowie. Zachodni wiatr będzie słaby lub umiarkowany.

Prognozowana temperatura w najbliższych dniach ventusky.com

Pogoda w kolejnym tygodniu

Poniedziałek w całym kraju będzie dość pogodny, opady nie są prognozowane. Termometry pokażą maksymalnie od 12 st. C na północy do 14-15 st. C w pozostałych częściach kraju. Wiatr z zachodu będzie słaby i umiarkowany.

Także we wtorek będziemy mogli cieszyć się pogodną aurą i brakiem opadów. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C w Suwałkach do 16 st. C w Rzeszowie. Z południowego wschodu powieje słaby lub umiarkowany wiatr.

>>> Czytaj dalej: Pogoda na Wszystkich Świętych i Zaduszki

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w najbliższych dniach ventusky.com

Autor:kw

Źródło: tvnmeteo.pl