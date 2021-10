Pogoda w weekend dopisze. Wcześniej może padać i silniej wiać

Pogoda w najbliższych dniach może przynieść nam opady deszczu, choć prognoza na weekend mówi o rozpogodzeniach. Termometry pokażą maksymalnie do 16 stopni Celsjusza. Miejscami prognozowane są także silniejsze porywy wiatru.

Przez najbliższą dobę Polska znajdzie się pod wpływem wyżu znad Francji, jednak w obszar wyżowy wciśnie się zatoka niżowa, związana z wirem niżowym znad Morza Norweskiego. W związku z tym w czwartek nasunie się nad zachodnie regiony kraju ciepły front atmosferyczny. Chłodne powietrze polarne będzie stopniowo od zachodu wypierane przez masy cieplejsze.

W piątek kraj pozostanie w strefie deszczowego frontu, pod wpływem niżu znad Skandynawii. W kolejnych dniach jednak rządy obejmie pogodny wyż z centrum ulokowanym nad środkową Europą. Przyniesie rozpogodzenia, a także napływ cieplejszego powietrza.

Prognozowana temperatura w dniach 14-18.10 Ventusky.com

Pogoda na jutro i pojutrze

Pogoda w czwartek przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie, które od zachodu będzie wzrastać do dużego. Na zachodzie kraju oraz na Pomorzu okresami pojawią się opady deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Pod wieczór padać może również w centrum. Temperatura maksymalna sięgnie od 9 stopi Celsjusza na Dolnym Śląsku oraz Suwalszczyźnie, przez 10 st. C w centrum kraju do 14 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje zachodni i południowo-zachodni wiatr, słabo i umiarkowanie. Na zachodzie okresami może przybierać na sile.

W piątek na niebie pojawi się umiarkowane i duże zachmurzenie. Od zachodu w głąb kraju przemieszczać się będą opady deszczu do 5-10 l/mkw. Padać nie powinno tylko na południowym wschodzie. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Śląsku. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i okresami dość silny - w porywach rozpędzi się do 50-70 kilometrów na godzinę.

Prognozowane porywy wiatru w dniach 14-18.10 Ventusky.com

Pogoda na weekend

Pogoda w sobotę na Pomorzu upłynie pod znakiem niewielkich opadów deszczu. W pozostałej części Polski powinny pojawić się rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11 st. C na północy, przez 12 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Podkarpaciu. Powieje z zachodu, słabo i umiarkowanie. Na północy okresami wiatr może być dość silny.

Drugi dzień weekendu zapowiada się pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od 10 st. C na Suwalszczyźnie, przez 11 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Słabo i umiarkowanie powieje z południowego zachodu.

Poniedziałek będzie pogodny, jednak od północnego zachodu zacznie nadciągać nad Polskę więcej chmur. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na północnym wschodzie, przez 13 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Na północy okresami może wiać dość silnie.

Prognozowane opady w dniach 14-18.10 Ventusky.com

Autor:kw

Źródło: tvnmeteo.pl