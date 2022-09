Pogoda w Tatrach. "Trzeba będzie pamiętać o ciepłych ubraniach z rękawiczkami i zimową czapką włącznie"

Zwierzęta przygotowują się na zimę i zmienia się krajobraz

Wrzesień to czas, kiedy tatrzańskie ssaki przygotowują się do zimowania. Na wysokogórskich szlakach można jeszcze usłyszeć charakterystyczne gwizdanie świstaków, które w drugiej połowie września zapadną w długi sen zimowy. Intensywne żerowanie zaczynają także niedźwiedzie, które muszą zgromadzić odpowiednie zapasy tłuszczu przed zapadnięciem w sen zimowy. Lada moment usłyszymy też w Tatrach rykowisko jeleni. Jesień w Tatrach to również zmieniające się kolory w krajobrazie. Nad Morskim Okiem jarzębiny i brzozy zaczynają przybierać złoto-czerwone barwy. Na halach pojawiają się typowo jesienne rośliny, jak goryczuszki, dziewięćsiły bezłodygowe i dziewięciorniki błotne.