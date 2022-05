Ciepłe powietrze napływa do Polski

Pogoda w Polsce jest kształtowana przez wyż i dwie zatoki niskiego ciśnienia. Napływa do nas ciepłe powietrze pochodzenia polarnego. Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, sobotni poranek miejscami przyniósł słabe opady deszczu.

Ciepło w wielu regionach

Miejscami na południu i wschodzie widzialność była utrudniona z powodu mgieł do 50-900 metrów.

Najchłodniej było w Pile, Bydgoszczy czy Kozienicach, gdzie termometry wskazały 3 stopnie Celsjusza. W Warszawie i Wrocławiu temperatura sięgnęła 7 st. C. Mieszkańcy Zakopanego, Gdańska i Katowic na termometrach zobaczyli 8 st. C. Najcieplej było zaś w Krakowie, Tarnowie, Rzeszowie i Zielonej Górze - temperatura wyniosła tam 12 st. C