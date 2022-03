Rozległy wyż wpływa na pogodę w Polsce

Opady i mgły w części kraju

W części kraju jest mroźno. Temperatura o godzinie 6 wyniosła od -8 stopni Celsjusza w Białymstoku, Ostrołęce, Siedlcach, Kozienicach i Katowicach, przez -4 st. C w Łodzi i -3 st. C w Warszawie, do 4 st. C w Kołobrzegu i Świnoujściu.