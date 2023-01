Uwaga, kierowcy. Gęste mgły

czytaj dalej

Co zrobić z żywą choinką po świętach? Można ją posadzić, co ułatwiają twórcy projektu "Ratujemy choinki". Mieszkańcy Krakowa mogą zgłosić chęć posadzenia na swojej działce lub przekazania do zasadzenia żywego świątecznego drzewka, ratując je przed trafieniem na śmietnik. - Nasza platforma łączy choinkodawców z choinkobiorcami - mówi dla tvn24.pl współorganizator akcji Maciej Myśliwiec.