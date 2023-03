Opady śniegu wędrują przez Polskę

Nad pogodą w Polsce panuje zimny niż znad Skandynawii i Oceanu Arktycznego. To właśnie za jego sprawą zawitały do nas opady śniegu, miejscami dość obfite. Jak dodaje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w ciągu kolejnych godzin biało zrobi się w kolejnych regionach kraju.

W poniedziałek rano w Polsce

Rano na zachodzie i południu kraju występują opady śniegu. W Wielkopolsce są one obfite i miejscami dochodzą do 5 centymetrów. Lokalnie na Śląsku pada również deszcz ze śniegiem. Miejscami mieszane opady i mokry śnieg zamarzają, powodując gołoledź i oblodzenie na drogach. W pozostałej części kraju występują rozpogodzenia.

W poniedziałek o godz. 6 rano temperatura wynosiła od -9 stopni Celsjusza w Szczecinku i Toruniu, przez -7 st. C w Warszawie, do 2 st. C w Ustce. Lokalnie w pasie od Pomorza, przez centrum, po Lubelszczyznę o godz. 5 na termometrach mogliśmy zobaczyć -10 st. C i mniej.