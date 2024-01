Znajdziemy się między zimą a wiosną. Wkrótce ciepło zawita nawet w góry

Śnieżna, siarczysta zima na razie wydaje się przeszłością, co widać także w prognozach. W programie "Wstajesz i wiesz" prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski przekazał, że w przyszłym tygodniu władzę w pogodzie obejmą układy wyżowe, które przyniosą ze sobą zaskakująco ciepłą, momentami nawet słoneczną aurę.

Dynamiczna sytuacja pogodowa

Zanim jednak zawita do nas "wiosenna" pogoda, nad Polską przetoczą się dwa fronty atmosferyczne związane z niżem znad południowej Skandynawii. Układ baryczny będzie się przemieszczał na wschód, niosąc ze sobą deszczowe chmury i psując pogodę w zachodniej części kraju. Wschodnia i środkowa Polska znajdą się natomiast w strefie oddziaływania wyżu znad Bałkanów, który w piątek może przynieść nam kilka słonecznych chwil.

- W Europie Środkowej mamy teraz takie mieszanie się różnych mas powietrza, cieplejszej z południa i zachodu oraz chłodniejszej z północy - wyjaśnił Wasilewski, wskazując na mapę. - To dlatego pogoda jest taka dynamiczna, nieustabilizowana i często się zmieniająca.

Pogoda "może przypominać zimę"

Nieco inaczej będzie kształtowała się sytuacja pogodowa w sobotę. Niż znad Skandynawii znajdzie się nad Litwą i nad Białorusią, a towarzyszące mu fronty prawdopodobnie połączą się w jeden front zokludowany. Nasz kraj znajdzie się po zachodniej stronie niżu, w strumieniu zimnego powietrza. Chociaż dzień nie zapowiada się szczególnie mroźnie, we wschodniej i południowej części kraju popada śnieg i śnieg z deszczem, miejscami intensywnie. Ma on być mokry i ciężki, co nie pozostanie bez wpływu na warunki drogowe.