Tina rządzi w pogodzie. "Sadzonki w ogrodach trzeba wciąż przykrywać"

Pogodę w Polsce kształtuje wyż Tina ze wschodniej Europy. Jak wyjaśniła synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w ciągu kolejnych dni zacznie on powoli zaciągać nad nasz kraj masy cieplejszego powietrza. Nie oznacza to jednak, że nocne przymrozki już za nami.

O poranku w Polsce

Termometry o godz. 6 pokazywały od -3 stopni Celsjusza w Kozienicach, przez 2 st. C w Łodzi i Warszawie do 6 st. C w Koszalinie. Towarzyszy nam na ogół wschodni i północno-wschodni wiatr, słaby, tylko w górach dość silny - w Karkonoszach porywy osiągają prędkość do 80 kilometrów na godzinę.