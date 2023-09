Lato nie odpuszcza. Będzie niemal 30 stopni

Wyż Quiteria, który wpływa na pogodę w Polsce, sprawi że na początku tygodnia zrobi się bardzo gorąco. W ciągu najbliższych dni wciąż będzie dominować słońce. Deszcz i słabe burze możliwe są we wtorek.

Pogodę w Polsce w ciągu najbliższej doby nadal będzie kształtował pogodny wyż Quiteria znad zachodniej Rosji. Do naszego kraju z południowego zachodu Europy napływać będzie bardzo ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Tak zapowiada się również pierwszy dzień następnego tygodnia - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

Prawie 30 stopni Celsjusza

Niedziela upłynie pod znakiem pogodnej aury. Słabe i przelotne opady deszczu możliwe są w południowo-wschodniej części kraju, głównie w górach i na obszarach podgórskich. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 stopni Celsjusza na Pomorzu Gdańskim do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni skręcający na południowy.

Poniedziałek zapowiada się pogodnie w całej Polsce. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 24 st. C na Suwalszczyźnie do 28-29 st. C na zachodzie kraju. Powieje południowo-wschodni, przeważnie umiarkowany wiatr. Na zachodzie okresami okaże się dość silny, w porywach osiągając prędkość do 40-50 kilometrów na godzinę.

Prognozowana temperatura na kolejne dni Ventusky

Pojawią się opady deszczu, burze, ochłodzi się...

Kolejnego dnia, jak zapowiada synoptyk, przez Polskę przemieści się z zachodu na wschód strefa chłodnego frontu atmosferycznego, związanego z głębokim niżem znad północnej Skandynawii. - Prognozowane jest duże zachmurzenie z opadami deszczu, w niektórych miejscach również z burzami, które będą jednak na ogół słabe. Za frontem napłynie do Polski nieco chłodniejsze powietrze znad Oceanu Atlantyckiego, ale przed weekendem ponownie zrobi się pogodnie i bardzo ciepło - wyjaśnia.

Wtorek przyniesie zmienne zachmurzenie z przewagą dużego. Wystąpią przelotne opady deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy oraz lokalne burze z opadami do 15 l/mkw. i porywami wiatru do 80 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna osiągnie od 21 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 24 st. C na pozostałym obszarze Polski. Będzie wiać południowo-zachodni, umiarkowany wiatr, na zachodzie w porywach do 50-60 km/h.

Na środę prognozowana jest dość pogodna aura. Większe zachmurzenie pojawi się tylko w północnych regionach. Termometry pokażą maksymalnie od 21 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunku północno-zachodniego powieje umiarkowany wiatr, na północy w porywach silny, do 60-80 km/h.

...i znów zrobi się gorąco

Czwartek w całym kraju zapowiada się pogodnie i słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C na południu kraju. Wiatr będzie południowy, słaby i umiarkowany.

Prognozowane opady na kolejne dni Ventusky

Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl