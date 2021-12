Pogoda w Polsce. "Wyż i niż jak pompy chłodu". Czeka nas duża zmiana w pogodzie

W wielu regionach pada deszcz

Mroźno jest tylko w górach, na Kasprowym Wierchu temperatura spadła do -5 stopni Celsjusza, a na Śnieżce do -1 st. C. Termometry pokazały w Suwałkach i Białymstoku 3 st. C, w Warszawie 4 st. C, w Łodzi 5 st. C, a w Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze i Legnicy 7 st. C. Temperatura może jeszcze lekko wzrosnąć, po południu zacznie się spadek.