Po weekendzie "wydarzą się w pogodzie rzeczy, których dawno nie było"

W weekend niż, który znajduje się obecnie daleko na zachodzie Europy, nad Atlantykiem, przesunie się na wschód i przyniesie do Polski słabe, przelotne opady deszczu. Później czeka nas prawdziwe wrześniowe lato. - Temperatura wzrośnie do 25-27 stopni. Do tego będzie słonecznie, bo będziemy pod wpływem wyżu - powiedział na antenie TVN24 Tomasz Wasilewski, prezenter tvnmeteo.pl.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogoda we wrześniu może być bardzo różna. Najniższą temperaturę w tym miesiącu w Polsce odnotowano w Jakuszycach i było to -9 stopni Celsjusza. Taką wartość zarejestrowano w 2000 roku.

- Rekord najwyższej temperatury we wrześniu należy do Tarnowa. Tutaj termometry wskazały 36,8 stopnia Celsjusza. Tak gorąco było na początku września w 2015 roku - mówił w piątek na antenie TVN24 Tomasz Wasilewski, prezenter tvnmeteo.pl. - Ta rozpiętość między najwyższą a najniższą temperaturą w Polsce we wrześniu to jest 45-46 stopni. Bardzo różny może być ten miesiąc - dodał.

Rekordy września w Polsce tvnmeteo.pl

Jaki będzie początek września?

Niż, który przyniósł kilka dni temu burze i ulewy w Polsce, znajduje się daleko na północy Europy, nad Skandynawią. - Teraz tutaj, między innymi w Rosji, a także w Skandynawii, pogoda jest ekstremalna - mówił Wasilewski. - Za tym chłodnym frontem z burzami, który przechodził nad Polską, napłynęło z północnego zachodu zdecydowanie chłodniejsze powietrze. To dlatego w piątek o poranku, na przykład w Jeleniej Górze, temperatura spadła do 6 stopni - dodał. Z prognoz wynika, że w piątek termometry pokażą w ciągu dnia ponad 20 stopni.

- Jesteśmy pod wpływem wyżu, który uspokoił pogodę. Dla nas jeszcze istotny jest niż, który znajduje się daleko na zachodzie Europy, nad Atlantykiem. On będzie w weekend przynosił trochę słabych opadów deszczu. Te fronty, które znajdują się teraz daleko na zachodzie, będą przesuwać się w kierunku wschodnim - tłumaczył prezenter tvnmeteo.pl. - Ta strefa powędruje sobie w kierunku wschodnim, nad Polskę. Dlatego w weekend przelotnie popada deszcz. To nie będą duże opady, to nie będzie załamanie pogody. To nie będzie sytuacja porównywalna z tą, którą mieliśmy, czyli z burzami i nawałnicami - dodał.

Sytuacja pogodowa nad Europą tvnmeteo.pl

Po weekendzie zrobi się ciepło. "Wrześniowe lato" w Polsce

Prezenter tvnmeteo.pl powiedział, że po przejściu tego niżu, który obecnie znajduje się na zachodzie Europy, napłynie do nas ciepłe powietrze z południa.

- Kiedy to ciepło dotrze do Polski, temperatura po weekendzie wzrośnie do 25-27 stopni. Do tego będzie słonecznie, bo będziemy pod wpływem wyżu - tłumaczył Wasilewski. - Po weekendzie to wrześniowe lato nam się zdarzy - dodał. - Wydarzą się w pogodzie rzeczy, których dawno nie było. Mieliśmy tę straszną zmienność, parne i duszne powietrze, czasami pogodę nie do życia, a oprócz tego bardzo groźną i szkodliwą. Teraz będzie zupełnie inaczej, spokojnie i stabilnie - podkreślił.

Po weekendzie zrobi się ciepło tvnmeteo.pl

Tomasz Wasilewski o pogodzie TVN24

