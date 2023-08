Pożegnamy jesienną aurę. "Za kilka dni będzie solidne lato"

Przed nami ocieplenie

W czwartek rano na Kasprowym Wierchu termometry pokazały 4 stopnie Celsjusza, a na Śnieżce 5 st. C. Do Polski cały czas napływa chłodne powietrze związane z niżem, który znajduje się nad Skandynawią. - To powietrze napływa do nas za kilkoma frontami chłodnymi - tłumaczył prezenter tvnmeteo.pl. Dodał, że ważnymi ośrodkami barycznymi, które kształtują pogodę w Europie, są wyż, który "rodzi" się na zachodzie kontynentu, a także niż znajdujący się nad Atlantykiem.

- Ten niż zbliża się do Wielkiej Brytanii i Irlandii. Dlaczego on jest taki istotny? Bo on uruchomi południową cyrkulację powietrza, a to oznacza, że znowu znajdziemy się w ciepłym wycinku niżu. Z południa będzie płynąć do nas bardzo ciepłe powietrze - mówił Wasilewski. Dodał, że ciepłe powietrze dociera póki co do Europy Zachodniej, a w weekend napłynie też do nas.