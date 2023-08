Duży kontrast temperatury między wschodem a zachodem

Polska znalazła się w niedzielę pod wpływem wiru niżowego Zachariasz, którego centrum wędruje nad zachodnią Polską w stronę Bałtyku - poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Dodała, że chociaż wir jest niewielki, to doprowadził do powstania zawirowania w atmosferze.

Wir niżowy ściągał w swej przedniej części, wschodniej, gorące powietrze z południa, pochodzenia zwrotnikowego. Natomiast w jego tylnej części, zachodniej, napływały chłodne masy polarne z północnego zachodu. Na styku tych mas powietrza utworzyła się szeroka strefa frontu atmosferycznego, czyli pas ścierania się mas. W tej strefie występowały ciągłe opady deszczu o dużym natężeniu. W ciągu doby spadło na Dolnym Śląsku miejscami do prawie 100 litrów deszczu na metr kwadratowy. To właśnie tak duża różnica w charakterze mas powietrz doprowadziła do intensywnych zjawisk. Do tego w ciepłej masie powietrza uformował się front burzowy.