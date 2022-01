Wir niżowy przyniesie niebezpieczne porywy wiatru, a także zimowe opady

Utrudnienia pogodowe: środa i czwartek

Utrudnienia pogodowe: piątek i sobota

Sobota na południu kraju upłynie pod znakiem słabych opadów śniegu do trzech centymetrów. Zachodni i północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, porywy sięgną do 50-70 km/h.

Utrudnienia pogodowe: niedziela i poniedziałek

Na niedzielę synoptycy prognozują przemieszczające się od północnego zachodu w głąb kraju obfite opady mokrego śniegu do 5-10 cm oraz śniegu z deszczem i deszczu na zachodzie Polski (spadnie do 10 litrów wody na metr kwadratowy). Tylko na Podkarpaciu i w Małopolsce do wieczora nie będzie padać. Południowo-zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, w porywach powieje z prędkością do 60-80 km/h.