Niże Antonia i Bibi. To one namieszają w pogodzie

Powróci silny wiatr

IMGW podaje, że nadchodzącej nocy porywy wiatru na przeważającym obszarze Polski sięgną 65 kilometrów na godzinę, w drugiej połowie nocy dojdą do 80 km/h. Na zachodzie i nad morzem może wiać do 90 km/h.

Poniedziałek również będzie wietrzny. W porywach wiatr może osiągać do 70 km/h, przejściowo do 90 km/h. Nad morzem możliwe są porywy do 100 km/h, a w górach do 130 km/h (tam też mogą pojawić się zawieje i zamiecie śnieżne). Wieczorem wiatr zacznie słabnąć i w nocy z poniedziałku na wtorek porywy nie powinny przekraczać 60 km/h, tylko nad morzem powieje do 80 km/h.