Przed nami niebezpieczny czas w pogodzie. Silny wiatr zrobi sobie przez Polskę "rajd"

- W pogodzie będzie się działo, bo idzie bardzo silny wiatr, który na Wybrzeżu w porywach będzie wiał do około 100 kilometrów na godzinę - powiedział w czwartek we "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24 Tomasz Wasilewski, prezenter tvnmeteo.pl. Dodał, że dynamiczna sytuacja pogodowa związana jest z bardzo głębokim niżem, który kieruje się nad Bałtyk. - To będzie niż, który w swoim centrum będzie miał 965 hektopaskali. Rzadko się zdarza w naszej części Europy, aby utworzył się tak głęboki niż, i to z tak niskim ciśnieniem - podkreślił.