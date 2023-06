Pas "pochmurnej, deszczowej pogody" nad naszym krajem

O poranku w Polsce

Na termometrach o godzinie 6 mogliśmy zobaczyć od 10 stopni Celsjusza w Jeleniej Górze i 12 st. C w Suwałkach, przez 17 st. C w Poznaniu do 18 st. C w Warszawie i 19 st. C w Łodzi. Towarzyszył nam słaby i umiarkowany wiatr z północnego wschodu.