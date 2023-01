Wiry niżowe przyniosą nam chmury i opady deszczu

W Polsce o poranku

O godzinie 6 rano termometry wskazywały od 0 stopni Celsjusza w Zakopane, przez 1 st. C w Zamościu i Włodawie do 6 st. C w Łodzi, Warszawie, Szczecinie i Kołobrzegu. Wiał południowo-zachodni i południowy wiatr, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Silne podmuchy zaobserwowane zostały na obszarach górskich - w Karkonoszach na Śnieżce porywy osiągały do 108 kilometrów na godzinę.