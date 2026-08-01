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Upał zostanie z nami na wiele dni

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Upały
Warunki biometeo w niedzielę
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Fala upałów, która nadeszła do Polski, nie odpuści tak prędko. Temperatura w kolejnych dniach może osiągnąć nawet 38 stopni. Pojawią się burze, miejscami będą gwałtowne.

Niedziela na północy i zachodzie kraju będzie pogodna, a miejscami - słoneczna. W pozostałych regionach na niebie rozciągnie się początkowo duże zachmurzenie z licznymi rozpogodzeniami w ciągu dnia. Lokalnie na wschodzie i południu mogą pojawić się słabe, przelotne opady deszczu o intensywności 2-5 litrów na kilometr kwadratowy. Na Podkarpaciu oraz w górach mogą wystąpić burze, z sumą opadów do 10-20 l/mkw. Słupki rtęci wskażą wartości od 22-24 stopni na Pomorzu, przez 25-26 stopni w centrum, do 29-30 stopni na Podkarpaciu. Wiatr słaby powieje z kierunku północno-zachodniego oraz północny.

Temperatura zacznie rosnąć

Od poniedziałku do kraju ponownie napłynie zwrotnikowe powietrze znad Afryki i Azorów, a na termometrach zobaczymy wartości powyżej 35 stopni Celsjusza. Jednocześnie Polska znajdzie się w polu obniżonego cieśnienia, w którym tworzyć się będą silnie wypiętrzone chmury burzowe z ulewnym deszczem oraz opadami dużego gradu.

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Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com/GFS

W poniedziałek na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie, a miejscami - słonecznie. W godzinach popołudniowych na południu i w centrum pojawią się lokalnie silne burze z gradem. Temperatura maksymalna wyniesie od 25-26 stopni na północnym wschodzie, do 32-34 stopni na południu kraju. Wiatr wschodni będzie wiał słabo.

Nawet 38 stopni

We wtorek na przeważającym obszarze kraju pogodnie i słonecznie. W godzinach popołudniowych w pasie od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej, po Podlasie lokalnie zagrzmi i spadnie grad. Na termometrach słupki rtęci wskażą wartości od 28-30 na północnym wschodzie, do nawet 35-38 stopni na południu i w centrum kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy.

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Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com/GFS

Upałów ciąg dalszy

Środa tylko na południu oraz wschodzie kraju zapowiada się pogodnie i słonecznie. Na pozostałym obszarze kraju niebo przykryje umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu oraz silnymi burzami. To będzie kolejny upalny dzień z temperaturą maksymalną od 30-32 stopni na północy, do 36-38 stopni na południu i w centrum kraju. Wiatr słaby i umiarkowany powieje od zachodu.

Czwartek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Zwłaszcza na północy oraz zachodzie Polski wystąpią burze. Słupki rtęci wskażą od 25-27 stopni na północnym zachodzie kraju, do 34-36 stopni na południowym wschodzie. Wiatr zachodni powije słabo oraz umiarkowanie.

Źródło: tvnmeteo.pl
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Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
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