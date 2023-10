Tu minionej nocy temperatura nie spadła poniżej 20 stopni

Noc z piątku na sobotę była wyjątkowo ciepła na południu kraju. "Na północy kraju temperatura minimalna za noc wynosiła około 2-3 stopnie Celsjusza, w centrum kraju było około 10 st. C, a miejscami na południu przez całą noc temperatura nie obniżyła się poniżej 20 st. C, więc mieliśmy tam do czynienia z tropikalną nocą" - napisał w sobotę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na Facebooku.