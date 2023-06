Trzy fronty atmosferyczne nad Europą. Co przyniosą w Polsce?

Jak wyjaśnił w programie "Wstajesz i wiesz" prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, najdłuższy dzień w roku potrwa w Warszawie 17 godzin, zaś w północnych regionach kraju - ponad 17. Wszystko wskazuje na to, że upłynie on pod znakiem niespokojnej aury - już od rana w części kraju grzmi i pada.

Wiele frontów nad Polską

Co niesie ze sobą front? Postępująca za nim masa chłodniejszego powietrza dotrze do nas w weekend, a obecnie znajduje się m. in. nad Półwyspem Iberyjskim - za jej sprawą we wtorek w Madrycie było chłodniej niż w Polsce. Prezenter dodał, że przed frontem głównym otworzyły się jeszcze dwa dodatkowe: jeden ciepły, który przechodzi teraz nad środkową Polską, a za nim tzw. linia zbieżności.