Rośliny "mdleją" w lasach i ogrodach. Kiedy nadejdzie ulga?

O poranku w Polsce

W poniedziałkowy poranek w całym kraju panuje pogodna aura. O godzinie 6 rano termometry wskazywały od 5 stopni Celsjusza w Kozienicach i Jeleniej Górze, przez 10 st. C w Łodzi i 13 st. C w Warszawie, do 14 st. C we Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie. Wiatr z północnego wschodu jest słaby i umiarkowany.