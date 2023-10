Starcie dwóch mas powietrza. Wygra ciepło czy chłód?

"Zupełnie niezwykła temperatura"

Daleki zasięg ciepła

Ciepła aura zawitała nie tylko do Polski. Jak wytłumaczył Wasilewski, wpływ powietrza znad Afryki odczuwalny jest w sporej części Europy, od południa Francji, przez Monachium i Kraków aż po Kiszyniów. Tam termometry mogą pokazać dziś 20 i ponad 20 st. C. Na Bałkanach temperatura może wzrosnąć nawet do 27 st. C.