Głębokie niże kształtują aurę w Polsce. Pada deszcz, a lokalnie deszcz ze śniegiem

Pada deszcz, a lokalnie deszcz ze śniegiem

Temperatura powietrza o godzinie 6 w sobotę wynosiła na Kasprowym Wierchu -1 st. C, na Śnieżce 1 st. C. W Suwałkach termometry pokazały 2 st. C, w Olsztynie 3 st. C. Najwyższą temperaturę odnotowano we Wrocławiu, było tam 10 st. C.