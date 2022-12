Śnieżny front powoli oddala się od Polski, chwilami wieje lodowaty wiatr. Nadchodzą mrozy

Mroźny poranek

We wtorek o godzinie 6 temperatura na Kasprowym Wierchu i Śnieżce spadła do -15 stopni Celsjusza. W Zakopanem i Kłodzku termometry pokazały -8 st. C. W Krakowie, Olsztynie, Katowicach na termometrach było -4 st. C.