Pogodę w Polsce kształtuje rozległy wyż. Miejscami pada śnieg i śnieg z deszczem

Pogoda na sobotę. Miejscami pada śnieg i śnieg z deszczem

O godzinie 6 w sobotę na Kasprowym Wierchu termometry pokazały -12 stopni Celsjusza. Temperatura wynosiła w Zakopanem i na Śnieżce -7 st. C, w Krakowie -5 st. C. W Bielsku-Białej, Katowicach, Krośnie, Tarnowie, Rzeszowie na termometrach odnotowano -4 st. C. Najwyższe wartości zarejestrowano na zachodzie Polski - temperatura wzrosła tam do 4 st. C (między innymi w Gorzowie Wielkopolskim, Słubicach).