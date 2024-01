Anomalie zanotowano w całej Polsce. Miejscami było też ekstremalnie

Rok 2023 znalazł się w czołówce najgorętszych lat w historii pomiarów - przekazał w środę IMGW. Anomalie termiczne zanotowano na terenie całego kraju, a w większości regionów okazały się one ekstremalne. Chociaż opady w ciągu roku nie odbiegały od normy, nie uchroniło to wielu regionów przed suszą glebową.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Globalnie rok 2023 okazał się rekordowy pod względem temperatury powietrza - była ona wyższa o 1,48 stopnia Celsjusza wyższa niż średnia z epoki przedindustrialnej. Jak kształtowała się sytuacja w Polsce? W środę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował charakterystykę wybranych elementów klimatu w naszym kraju, dającej nam wgląd w to, co działo się w pogodzie na przestrzeni ubiegłego roku.

Drugi najgorętszy w historii

Jak przekazali synoptycy, średnia obszarowa temperatura powietrza w 2023 roku wyniosła w Polsce 10 st. C. Wartość ta jest o 1,3 stopnia wyższa od średniej z okresu 1991-2020. Najcieplejszym obszarem kraju okazała się zachodnia część Pasa Nizin Polskich, obejmująca swoim zasięgiem południową Wielkopolskę i Ziemię Lubuską, jak również sporą część Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Średnia roczna temperatura powietrza wyniosła tam aż 10,9 st. C. Najchłodniej było na Pobrzeżach, gdzie średnia roczna temperatura osiągnęła 9,8 st. C (0,8 stopnia powyżej normy).

Najniższe wartości średniej rocznej temperatury powietrza wystąpiły na stacjach pomiarowych w Suwałkach (8,7 st. C) i Zakopanem (7,4 st. C). Średnia roczna temperatura powietrza na stacjach wysokogórskich wyniosła 1 st. C na Kasprowym Wierchu i 2 st. C na Śnieżce. Najwyższe średnie wartości zmierzono na stacjach we Wrocławiu (11,3 st. C) oraz w Legnicy i na stacji synoptycznej Resko-Smólsko (po 11,1 st. C).

Nieco inaczej rozkładały się termiczne rekordy 2023 roku. Najwyższa wartość na stacji synoptycznej odnotowana została 15 sierpnia w Kętrzynie - 35,5 st. C, zaś najniższa - w Zakopanem, gdzie 7 lutego termometr na stacji synoptycznej zarejestrował -17,7 st. C.

Przestrzenny rozkład średniej rocznej temperatury powietrza w 2023 r. IMGW

Ubiegły rok należy zaliczyć do lat ekstremalnie ciepłych, szczególnie na Podkarpaciu, gdzie średnia obszarowa temperatura powietrza wyniosła 10,5 st. C i była wyższa od normy dla tego obszaru o 1,5 stopnia. Ekstremalny stopień anomalii wystąpił właściwie w całym kraju poza pasem pobrzeży, gdzie rok okazał się "zaledwie" ciepły.

Klasyfikacja termiczna w 2023 r. w poszczególnych regionach klimatycznych Polski. IMGW

Według klasyfikacji rangowej średniej temperatury rocznej, obejmującej okres od 1951 roku, ubiegły rok plasuje się na drugiej pozycji. Był to zarazem drugi najcieplejszy rok w XXI wieku, zaledwie o 0,2 stopnia chłodniejszy od najcieplejszego w historii pomiarów 2019 roku.

Klasyfikacja warunków termicznych w Polsce w skali rocznej, w okresie 1951-2023, na podstawie norm z okresu 1991-2020 IMGW

Epizody fal ciepła były w minionym roku częstsze i zdecydowanie bardziej długotrwałe niż fale chłodu. Wyjątkowo ciepło było na początku 2023 roku oraz we wrześniu. Fale chłodu wystąpiły natomiast na przełomie pierwszej i drugiej dekady sierpnia oraz na przełomie listopada i grudnia.

Synoptycy dodali, że wyniki te potwierdzały istnienie obserwowanego od szeregu lat silnego, wzrostowego trendu temperatury powietrza na obszarze Polski w 2023 roku. Od 1951 r. wzrost temperatury w skali roku szacowany jest na 2,1 st. C. Najsilniejszy wzrost temperatury powietrza występuje na Pojezierzach, Podkarpaciu i w Karpatach, gdzie przekracza 2,2 st. C, a najsłabszy w Sudetach - niecałe 2,0 st. C.

Seria anomalii średniej rocznej obszarowej temperatury powietrza w Polsce względem okresu 1991-2020 oraz czarna linia trendu (st. C/10 lat) IMGW

Normalne opady w anomalnych warunkach

Obszarowo uśredniona suma opadu atmosferycznego w 2023 r. wyniosła w Polsce 656,2 litrów na metr kwadratowy, co stanowiło 107,3 procent normy określonej na podstawie pomiarów w latach 1991-2020. Miniony rok należy zatem zaliczyć do lat przeciętnych. W klasyfikacji od 1951 r., plasuje się on na 17. pozycji. Roczna suma opadu w 2023 r. wyniosła od nieco powyżej 330 l/mkw. do ponad 1900 l/mkw. Najwyższe wartości odnotowano w Tatrach i na Śnieżce, najniższe w centralnej Polsce i na Mazowszu.

Przestrzenny rozkład rocznej sumy opadów w 2023 r. IMGW

Zmienność skumulowanej sumy opadów atmosferycznych na obszarze kraju pokazuje, że do końca kwietnia notowany był jej systematyczny wzrost, z wyłączeniem suchego okresu w pierwszej połowie lutego. Utrzymywała się ona powyżej normy wieloletniej. Późną wiosną i latem sumy opadów były raczej niskie, jedynie wyjątkowo zbliżając się do średniej wieloletniej. Wrzesień był miesiącem ekstremalnie suchym, ale już w październiku i listopadzie wystąpiły wilgotne warunki, dzięki którym suma opadów z 2023 roku przekroczyła wartości wieloletnie. Również grudzień pod względem warunków opadowych został zaklasyfikowany do miesięcy skrajnie wilgotnych.

Przeciętna suma opadów w połączeniu z anomalnie wysokimi temperaturami przyczyniła się jednak do utraty wilgoci z powierzchni gruntu. Najwięcej wody wyparowało w południowo-zachodniej części kraju, w tym w dorzeczu górnej i środkowej Odry. Porównanie zmienności tego wskaźnika z przestrzennym rozkładem opadów pozwala wyznaczyć Klimatyczny Bilans Wodny, pokazujący obszary, gdzie w 2023 r. możliwe było występowanie suszy glebowej.

Skumulowane wartości KWB z roku 2023 r. wskazują na negatywny bilans na przeważającej części kraju. Szczególnie uwidacznia się to w centralnej Polsce, gdzie wartości spadają poniżej -200 l/mkw., przy czym należy podkreślić, że dzięki obfitym opadom w listopadzie i grudniu nastąpiło zmniejszenie zakresu przestrzennego tak niskich wartości w porównaniu do wartości z okresu styczeń-październik. Obszary nadmorskie, górskie oraz obszary wyżynne charakteryzowały się dodatnimi wartościami, wskazującymi na przewagę opadów nad parowaniem w roku 2023.

Przestrzenny rozkład klimatycznego bilansu wodnego w okresie styczeń-grudzień 2023 r. IMGW

Autor:as

Źródło: IMGW, tvnmeteo.pl