Lato robi sobie przerwę. "Pogoda będzie wręcz fatalna"

Ci, którzy właśnie zaczynają urlop nad polskim morzem, nie trafili z pogodą. - To, co będzie się działo na północy, czasami będzie skandalem - powiedział we "Wstajesz i wiesz" prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski. W ciągu najbliższych dni ma płynąć chłodne, a nawet zimne powietrze, ciepło będzie tylko "muskać" południowe regiony. W prognozie są też opady deszczu i silny wiatr.

Deszczowy ostatni dzień lipca nad morzem

Zimno na północy, cieplej na południu

To nie jedyna porcja chłodu, jaka napłynie do Polski. Jak zapowiadał prezenter, za niżem znad Wysp Brytyjskich "będzie większe uderzenie zimnego powietrza w tym tygodniu". Czasami na północy termometry będą pokazywać zaledwie 17-18 st. C. Do tego prognozowane są opady deszczu i silny wiatr.