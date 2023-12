Polska znalazła się w ciepłym wycinku niżu. Miejscami pada deszcz

Miejscami pada deszcz

O godzinie 5.30 ujemna temperatura występowała tylko w rejonach podgórskich - w Jeleniej Górze termometry pokazały -2 stopnie Celsjusza. W Tarnowie, Nowym Sączu i Krośnie temperatura wyniosła 1 st. C, na Kasprowy Wierchu było 2 st. C. Na termometrach na Śnieżce odnotowano 6 st. C , w Łodzi, Warszawie - 8 st. C. W Koszalinie i Kołobrzegu było 8 st. C. a w Szczecinie i Legnicy 9 st. C.