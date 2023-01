Wiry niżowe znad Atlantyku kształtują aurę w Polsce. Miejscami wkradł się mróz

Od -1 do 5 stopni

Na południu utrzymywały się mgły. Widzialność była ograniczona - w Krakowie do 200 metrów, a w Kielcach do 50 m. Na ogół wiał słabo i umiarkowanie z południa i południowego zachodu, ale chwilami przybierał na sile. W Karkonoszach, a dokładniej na Śnieżce, porywy osiągały 80 kilometrów na godzinę - przekazała synoptyk.

Pojawiły się miejsca, w których wkradł się mróz. Mieszkańcy Krakowa i Kielc na termometrach zobaczyli -1 stopień Celsjusza. Temperatura rzędu 0 st. C odnotowana została w Zakopanem. W Warszawie, Toruniu, Zielonej Górze, Opolu, Rzeszowie, Gdańsku i Olsztynie termometry pokazały 2 st. C. Najcieplej było zaś w Łebie i Ustce - do 5 st. C.