Polska pod wpływem wiru niżowego Sarai. Niesie opady deszczu i silniejsze porywy wiatru

Wkracza do Polski od zachodu ciepły front atmosferyczny z opadami deszczu i porywami wiatru do 50-65 kilometrów na godzinę, na Wybrzeżu osiągają do 70-80 km/h.

Pogoda na środę

O godzinie 6.30 termometry pokazały w Suwałkach 2 stopnie Celsjusza, w Warszawie 3 st. C, Łodzi - 6 st. C, a w Słubicach 9 st. C. Wiatr zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach rozpędzał się do 45 km/h, w górach do 100 km/h.