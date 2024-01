Polska pod rządami Jocelyn. Przyniosła nam dwie strefy deszczu

Polska znajduje się pod wpływem wielkiego niżu Jocelyn z centrum wędrującym znad Łotwy w kierunku Białorusi - przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. To silny wir niżowy, który utworzył się nad Oceanem Atlantyckim i przemieścił na wschód. Rozciąga się on od północnych rubieży Europy po Bałkany.

O poranku w Polsce

O godzinie 6 termometry pokazywały od 3 stopni Celsjusza w Lesku i Suwałkach, przez 5 st. C w Warszawie i 6 st. C w Łodzi do 8 st. C we Wrocławiu, Legnicy, Zielonej Górze, Słubicach i Świnoujściu. Wiał zachodni, silny wiatr, na niżu rozwijający w porywach prędkość do 60-80 kilometrów na godzinę. Silniej wiało w górach - tam porywy sięgnęły ponad 100 km/h, a na Śnieżce odnotowano nawet 180 km/h.