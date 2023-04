Pogoda w Polsce. "Starzejący" się niż zaprasza do nas ciepłe powietrze z południowego wschodu

Do Europy Środkowej wdziera się fala ciepłego powietrza znad południowego wschodu kontynentu. - Polska jest w strumieniu tego ciepłego, ale i wilgotnego powietrza, które zdaniem synoptyków, może przynieść w niedzielę przelotne opady deszczu i burze - powiedział we "Wstajesz i weekend" na antenie TVN24 Tomasz Wasilewski. Ciepła aura zostanie z nami na dłużej.

