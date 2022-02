Pogoda w Polsce. Wielki wir niżowy Roksana przyniesie mocniejsze porywy wiatru

Roksana to wielki wir powietrza niosący sztorm na Morzu Północnym i silny wiatr do zachodniej Europie. O Polskę otrze się silniejszy strumień powietrza dając mocniejsze porywy wiatru na Wybrzeżu oraz po południu, wieczorem i w nocy na zachodzie i południu kraju.

Pogoda w Polsce

O godzinie 6 termometry pokazały na Kasprowym Wierchu -9 stopni Celsjusza, a na Śnieżce -7 st. C. W Zakopanem temperatura spadła do -1 st. C., a w Kielcach, Sandomierzu, Lublinie, Krośnie i Lesku do 0 st. C.