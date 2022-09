Pogoda na 5 dni: na ocieplenie nie ma co liczyć. Lokalnie pojawią się burze

W nachodzących dniach pogodę w Polsce będzie kształtował pochmurny niż, który przyniesie w części kraju opady deszczu. Miejscami pojawią się też burze. Dopiero pod koniec tygodnia możemy liczyć na większe rozpogodzenia, ale nie ocieplenie. Temperatura maksymalna nie przekroczy 16 stopni.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Nadchodzącej doby przeważająca część Polski pozostawać będzie w zasięgu rozległego i pochmurnego niżu znad północno-zachodniej Rosji. We wtorek tylko w zachodnich regionach kraju zaznaczy się wpływ wyżu znad Europy Zachodniej. W dalszym ciągu napływać do nas będą chłodne i wilgotne masy powietrza z północy kontynentu.

W kolejnych dniach wyż znad zachodniej Europy wędrował będzie przez Niemcy i Austrię, w kierunku Półwyspu Bałkańskiego początkowo poprawiając nieco pogodę na zachodzie kraju, a pod koniec tygodnia także w jego pozostałej części. Spodziewać się możemy mniejszej ilości opadów i nieco więcej rozpogodzeń, ale na ocieplenie nie ma co liczyć.

Pogoda na wtorek

Wtorek przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami, a na północnym zachodzie okresowymi rozpogodzeniami. Poza tym przelotnie popada deszcz do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Na wybrzeżu możliwe są burze. Termometry pokażą maksymalnie od 12 stopni Celsjusza na południu, przez 13 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na północnym zachodzie i częściowo zachodzie. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na środę i czwartek

W środę wystąpi duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu o sumie 1-5 l/mkw. Na krańcach wschodnich niewykluczone są burze. Padać nie będzie jedynie na zachodzie, tam miejscami również prognozuje się większe rozpogodzenia. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 st. C w Małopolsce, przez 14 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z kierunków północnych.

Czwartek na północy i zachodzie Polski upłynie pod znakiem umiarkowanego zachmurzenia, w centrum dużego, a na południowym wschodzie całkowitego. Okresami na południu i wschodzie kraju popada deszcz do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12 st. C na wschodzie, przez 13 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północny.

Prognoza pogody na środę i czwartek tvnmeteo.pl

Pogoda na piątek i sobotę

Na piątek synoptycy prognozują umiarkowane i duże zachmurzenie. Na wschodzie słabo popada przelotny deszcz. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 12 st. C na wschodzie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na północnym zachodzie. Powieje słaby wiatr z kierunków wschodnich.

W sobotę czeka nas pochmurna aura z rozpogodzeniami. Słabe opady możliwe są jedynie na krańcach wschodnich. Termometry pokażą maksymalnie od 13 st. C na Suwalszczyźnie, przez 15 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni.

Prognoza pogody na piątek i sobotę tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Autor:anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl