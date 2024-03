Przed nami spore ochłodzenie, które spowodowane będzie zmianą cyrkulacji z południowej na północną. W połowie tygodnia temperatura w nocy może spaść miejscami do -5 stopni Celsjusza. - Czeka nas zasadnicza zmiana pogody, zastopowanie falstartu wiosny, który nastąpił w lutym - powiedział we "Wstajesz i weekend" Tomasz Wasilewski, prezenter tvnmeteo.pl.

W nadchodzących dniach czeka nas drastyczna zmiana w pogodzie. - Może to dla nas być małym szokiem, bo przyzwyczailiśmy się do dobrej pogody - powiedział w niedzielę we "Wstajesz i weekend" na antenie TVN24 Tomasz Wasilewski, prezenter tvnmeteo.pl. - Luty, jak wiemy, był rekordowo ciepły. To był wyjątkowy miesiąc w naszej części Europy. Nikt nigdy z żyjących obecnie ludzi w Polsce nie przeżył tak ciepłego lutego. Ten miesiąc był absolutnym ewenementem - podkreślił.

Średnia temperatura w lutym bieżącego roku była wyższa aż o 5,9 stopnia Celsjusza od normy z lat 1991-2020, sprawiając, że zapisał się on jako najcieplejszy luty w historii pomiarów.

Czeka nas "powrót do normalności"

Jak powiedział prezenter tvnmeteo.pl, temperatura w kolejnych dniach spadnie. Ponadto mogą wystąpić też przymrozki. - To będzie powrót do normalności - mówił Wasilewski. Dodał, że ochłodzenie będzie spowodowane zmianą cyrkulacji z południowej na północną.

- Nad Morzem Liguryjskim znajduje się niż, kolejny ośrodek niskiego ciśnienia ulokowany jest nad Atlantykiem. Nad Rosją znajduje się natomiast wyż. Położenie tych układów ciśnienia powoduje, że obecnie napływa do nas ciepłe powietrze z południa - tłumaczył Wasilewski. Dodał, że mamy do czynienia z cyrkulacją południową. To ona sprawia, że między tym wyżem na wschodzie a niżami na zachodzie napływa do nas ciepłe powietrze. Ta cyrkulacja spowoduje, że w niedzielę na południu Polski temperatura sięgnie 16 stopni Celsjusza.

Napłynie zimne, ostre powietrze

Po weekendzie czeka nas zmiana aury. - Ważnym, nowym pogodowym graczem jest pojawiający się na północy kontynentu wyż. On zaprosi do Europy, najpierw północnej, a później środkowej, mroźne powietrze z północy - mówił prezenter tvnmeteo.pl. Dodał, że ten wyż dopiero będzie się umacniał i rozrastał. - On za kilka dni znajdzie się nad Skandynawią i będzie zapraszać do Europy Środkowej zimne powietrze. To będzie ochłodzenie, które wszyscy odczujemy - podkreślił Wasilewski.

Temperatura nocami, w drugiej połowie tygodnia, może spadać miejscami do -5 stopni Celsjusza. - To zimno zatrzyma na chwilę wegetację roślin - zauważył Wasilewski. - Ten wyż po weekendzie zmieni nam cyrkulację powietrza na północną. Sprawi, że napłynie zimne, ostre powietrze - dodał. Ten wyż będzie wiązał się ze słoneczną pogodą. - Mimo tego słońca odczujemy ostre, przenikliwe zimno. Czeka nas zasadnicza zmiana pogody, zastopowanie falstartu wiosny, który nastąpił w lutym - dodał prezenter.

