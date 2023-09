Cieszmy się słońcem. Były orkan już wkrótce namiesza w pogodzie

Do Polski zbliża się wir niżowy Kilian, który jako orkan przeszedł przez Wyspy Brytyjskie. W naszym kraju przyniesie on nam zachmurzone niebo i opady deszczu, a także spore ochłodzenie. Zanim to jednak nastąpi, przed nami jeszcze jeden dzień ze słoneczną, niemal letnią aurą.

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, Polska pozostaje jeszcze na skraju pogodnego wyżu Rosi z centrum nad Rosją, ale od północnego zachodu powoli dostaje się pod wpływ pochmurnego wiru niżowego Kilian znad północnego Atlantyku. To typowy jesienny niż, który jako orkan dał się we znaki na Wyspach Brytyjskich.

O poranku w Polsce

Termometry o godzinie 6 wskazywały od 7 stopni Celsjusza w Jeleniej Górze i Kozienicach, przez 9 st. C w Łodzi i 12 st. C w Warszawie do 16 st. C w Helu i Świnoujściu. Wiał południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr, jedynie w górach nieco silniejszy. Porywy wiatru na Śnieżce osiągały prędkość do 50 kilometrów na godzinę.