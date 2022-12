Niż Kerstin przyniesie nam deszcz, ale i rozpogodzenia

Piątkowy poranek w Polsce

O godzinie 6 rano termometry wskazywały od 0 stopni Celsjusza w Zakopanem i 1 st. C w Krakowie i Nowym Sączu, przez 6 st. C w Łodzi i 7 st. C w Warszawie po 8 st. C w Słubicach, Jeleniej Górze, Wrocławiu i Poznaniu. Wiał słaby i umiarkowany wiatr, okresami silniejszy. Na zachodzie i Pomorzu porywy osiągały do 40-50 kilometrów na godzinę, a w Karkonoszach na Śnieżce - do 115 km/h.