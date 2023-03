Pogoda w Polsce. Niż Gerson. Wilgotne i chłodne powietrze polarne zaczyna rządzić krajem

Poranek z przejaśnieniami

Lokalnie pojawił się mróz. Najzimniej było w Kozienicach, gdzie termometry wskazały -1 stopień Celsjusza. Niewiele większą wartość, zero st. C, ujrzeli na termometrach mieszkańcy Białegostoku i Kielc. W Warszawie temperatura sięgnęła 2 st. C. Najcieplej było zaś w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze (9 st. C) oraz w Słubicach (10 st. C).