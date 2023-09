Ostatni tak ciepły i przyjemny dzień

Nadchodzi zmiana

Miejscami mglisto

Rankiem najchłodniej było w Jeleniej Górze, gdzie termometry wskazały 11 stopni Celsjusza. We Wrocławiu, Lublinie, Krakowie i Poznaniu temperatura sięgnęła 15 st. C, a w stolicy - 16 st. C. Najcieplej było zaś w Elblągu (19 st. C) i Zielonej Górze (20 st. C).