Na termometrach już ponad 20 stopni

Do Polski napływa ciepłe powietrze znad Afryki. W czwartek termometry po godzinie 13 pokazały miejscami ponad 20 stopni Celsjusza. Sprawdź, gdzie zrobiło się wyjątkowo ciepło.

Polska jest pod wpływem rozległego wyżu znad Morza Czarnego. Do kraju napływa ciepłe, suche powietrze pochodzenia zwrotnikowego. To za jego sprawą w czwartek temperatura maksymalna przekroczyła miejscami 20 stopni Celsjusza. O godzinie 13 termometry pokazały na stacji synoptycznej w Krakowie 20,9 stopnia Celsjusza. Na stacji telemetrycznej Maków Podhalański zarejestrowano jeszcze wyższą wartość 22,3 st. C.

Temperatura powietrza w czwartek o godz. 13 CMM-IMGW

Ponad 20 stopni na termometrach

Jak poinformował w mediach społecznościowych Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, o godzinie 12 w czwartek temperatura przekraczająca 20 stopni została odnotowana na trzech stacjach telemetrycznych: w Łazach - 20,8 st. C, Makowie Podhalańskim - 20,7 st. C i Libertowie - 20,6 st. C

Jak długo zostanie z nami ciepło?

Ciepła aura nie zostanie z nami długo, bo w przyszłym tygodniu czeka nas spore ochłodzenie.

- Do weekendu, a nawet po weekendzie, temperatura w stolicy będzie zbliżać się do 18 stopni, na południu może być więcej - mówił w czwartek w programie "Wstajesz i wiesz" prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski. - W przyszłym tygodniu o tej porze (...) nocami wartości [spadną - przyp. red.] do około zera, w ciągu dnia 4-5 stopni. To będzie pewnego rodzaju szok termiczny, bo z 18 czy 20 stopni spadniemy na kilka stopni powyżej zera, a w nocy pewnie będzie lekki minus - dodał.

Tomasz Wasilewski o pogodzie w Europie TVN24

Autorka/Autor:anw

Źródło: IMGW, tvnmeteo.pl