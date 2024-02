Kulminacja ciepła w piątek. A co po niej?

Pogoda w Polsce zachowuje wiosenny charakter - już wkrótce termometry mogą pokazać ponad 16 stopni Celsjusza. Jak przekazał na antenie TVN24 prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, taka aura jest zasługą ogromnego układu niżowego znad Atlantyku.

Tegoroczny luty pod względem pogodowym jest bliższy wiośnie niż zimie. Jak tłumaczył w programie "Wstajesz i wiesz" prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, w czwartek o godzinie 6 na zachodzie Polski temperatura wzrosła do 9 stopni Celsjusza.

Według danych IMGW, w przeważającej części Polski w czwartkową noc temperatura minimalna nie spadła poniżej zera. Najcieplej w nocy było w Słubicach, gdzie termometry pokazały minimalnie 8,2 st. C.

Do 16 stopni na termometrach

Co jest przyczyną tej niezwykłej sytuacji pogodowej? Jednym z głównych "rozgrywających pogodę" w środkowej Europie jest niż usytuowany na zachód od Irlandii. Odchodzą od niego ogromne fronty atmosferyczne: jeden z nich, ciepły, przechodzi nad Polską, przynosząc opady, a drugi, chłodny, znajduje się nad Atlantykiem i zbliża do kontynentu. Przestrzeń pomiędzy frontami to tzw. ciepły wycinek niżu, w którym płynie bardzo ciepłe powietrze.

- Jest prawdopodobne, że jutro to ciepło będzie tak intensywne, że temperatura wzrośnie do 16 stopni - przekazał .

Ciepły front oddziela Polskę od bardziej zimowej aury. W Finlandii i północnej Rosji panuje przeszywające zimno - o poranku w środę temperatura spadła tam do -35 st. C.

Sytuacja baryczna w Europie tvnmeteo.pl

Mało zimowych elementów

Piątek ma być apogeum lutowego ciepła. W Warszawie temperatura może wzrosnąć do 12 st. C, a w południowo-zachodniej części kraju - do 15-16 st. C. Na dodatek za sprawą ciepłego wiatru temperatura ta ma być odczuwalna, a dzień po raz kolejny okaże się słoneczny. Od niedzieli prognozowane jest krótkie ochłodzenie, ale termometry wciąż nie pokażą zimowych wartości.

- Elementów zimy będzie bardzo mało - dodał Wasilewski.

Prognoza temperatury dla Warszawy tvnmeteo.pl

Rekordowo wysoka temperatura powietrza, jaką zanotowano w Polsce w lutym, wynosi 22 st. C i pochodzi z Makowa Podhalańskiego z 2021 roku. Co ciekawe, najniższą lutową temperaturę zmierzono w mieście odległym zaledwie o 44 kilometry - w 1929 roku w Żywcu termometry pokazały -41 st. C.

Termiczne rekordy lutego tvnmeteo.pl

Źródło: TVN24