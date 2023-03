Z północy nadciąga zimno. "Ciepła wiosna na razie trzyma się od nas z daleka"

W niedzielę rano w Polsce

O godzinie 6 termometry pokazywały od -7 stopni Celsjusza w Kielcach, przez -6 st. C w Łodzi, -4 st. C w Warszawie do 2 st. C w Ustce. Wiatr z zachodu i południowego zachodu był słaby i umiarkowany, na północy chwilami silniejszy.