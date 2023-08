"Jeszcze przed weekendem zrobi się gorąco". Później czeka nas zmiana

- We wtorkowy poranek temperatura na północy kraju, na Pomorzu, wynosiła tylko około 9 stopni Celsjusza. To pierwszy raz od wielu tygodni, kiedy było tak chłodno w Polsce - powiedział w programie "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24 Tomasz Wasilewski, prezenter tvnmeteo.pl. Dodał, że w Resku oraz w Szczecinku na Pomorzu Zachodnim termometry pokazały 9,4 st. C. Wtorek przyniesie nie tylko upał, ale również i burze. Pojawienie się gwałtownych zjawisk związane będzie z uaktywnieniem się frontu atmosferycznego.

Pogoda w Polsce. Front przyniesie burze

Z racji tego, że front znajduje się nad południową Polską, to od południowej jego strony docierają do nas gorące, zwrotnikowe masy powietrza. Tam temperatura wzrośnie we wtorek do 30-32 stopni. - Natomiast po północnej stronie tego frontu napływa z zachodu chłodniejsze powietrze - zauważył Wasilewski. Dodał, że to ono sprawia, że na północy kraju termometry pokażą we wtorek około 25-26 st. C.