IMGW: w weekend wysoko w górach możliwy deszcz ze śniegiem

W najbliższy weekend w najwyższych partiach Tatr niewykluczone są opady deszczu ze śniegiem, a nawet śniegu - przekazał IMGW. Nadchodzące dni przyniosą wyraźne ochłodzenie i dynamiczną pogodę. Wszystko za sprawą niżu Severin.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W związku ze zbliżającym się do Polski niżem Severin w sobotę w wyższych partiach gór prognozowane są opady deszczu ze śniegiem oraz śniegu.

Jak poinformowała Dorota Pacocha, synoptyczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), w sobotę po południu w Tatrach na wysokości powyżej 2000 metrów n.p.m. mogą pojawić się opady deszczu ze śniegiem, a powyżej 2200 m n.p.m. spodziewany jest śnieg. Z kolei w nocy z soboty na niedzielę zjawisko to rozszerzy się - w górach biało może się już zrobić na wysokości od 1600 m n.p.m.

Choć dla turystów i miłośników gór może to być atrakcja, ratownicy górscy przypominają, że warunki w wyższych partiach Tatr będą trudne. Śliskie szlaki, niska temperatura i porywisty wiatr utrudnią wędrówki i mogą zwiększać ryzyko wypadków.

Nadchodzi wyraźne pogorszenie pogody

Weekend przyniesie wyraźne pogorszenie pogody. Nocą temperatury powietrza spadną do 6-10 stopni Celsjusza, a lokalnie w rejonach podgórskich nawet do 5-6 st. C.

Ochłodzenie i trudne warunki atmosferyczne potrwają przez weekend, jednak synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek uspokaja, że taka aura nie zostanie z nami na długo. W drugiej połowie przyszłego tygodnia nad Polskę ma napłynąć znacznie cieplejsze powietrze.

CZYTAJ TAKŻE: W weekend zrobi się chłodno i burzowo

Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach tvnmeteo.pl

Autorka/Autor:jzb/dd

Źródło: PAP