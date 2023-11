Idzie mróz. "Do 10 grudnia nie widać dodatniej temperatury w stolicy"

W ten weekend zacznie się w Polsce mocno ochładzać. - Niż Niklas będzie sprowadzać do nas zimne powietrze i przelotne opady śniegu - powiedział na antenie TVN24 Tomasz Wasilewski, prezenter tvnmeteo.pl.

W nadchodzących dniach czeka nas spadek temperatury. - Idzie ochłodzenie - powiedział w piątek we "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24 Tomasz Wasilewski, prezenter tvnmeteo.pl. Dodał, że w północnej Rosji termometry pokazały rano -23 lub -20 stopnie Celsjusza. W Skandynawii temperatura też jest niska, miejscami wynosiła -13 st. C. - Zimno ze wschodu i północnego wschodu będzie zsuwać się do Europy Środkowej - zauważył prezenter.