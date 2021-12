Nadchodzi ocieplenie. "Wielki magazyn mrozu" odsunie się na wschód kontynentu

Mróz, który opanował sporą część kontynentu, niebawem odsunie się na wschód. Do Europy Środkowej, w tym także do Polski, zacznie napływać cieplejsze powietrze. Jak mówił prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, z tego powodu w Sylwestra termometry mogą pokazać 10-12 stopni Celsjusza.

- To jest ostatni tak zimny poranek i ostatnia tak zimna noc w tym tygodniu, i to na dłuższy czas - zapowiedział.

Mroźny wschód, ciepły zachód

Różnica mas powietrza jest już doskonale widoczna. We wtorek rano w krajach takich jak Francja czy Wielka Brytania, termometry wskazywały około 10-12 stopni Celsjusza. Z kolei w Rosji i miejscami w Skandynawii temperatura wyniosła -30 st. C.

Napłynie ciepło

- Teraz, kiedy jesteśmy pod wpływem tego wyżu, to mamy mroźne powietrze, które rządzi w Europie Wschodniej, Środkowej i Północnej. Tutaj jest mróz. Natomiast ponieważ ten wyż sobie słabnie, do głosu dochodzą niże. Ich jest kilka, ale umownie narysuję jeden, znajdujący się nad Szkocją. I te niże atlantyckie prowadzą ciepłe powietrze. Jest jeden z frontów atmosferycznych, za którym płynie to ciepłe powietrze. Widzimy 10-12 stopni na zachodzie [Europy - przyp. red.], bo tutaj płynie atlantyckie ciepło, które jest poprzedzone frontami. Jeden z takich frontów już dziś dotrze do zachodniej Polski i dlatego tutaj będą opady marznące - powiedział Wasilewski.