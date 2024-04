Temperatura jak w środku lata, a to początek kwietnia. Tu dziś jest najcieplej

Tegoroczny kwiecień zaczyna się niezwykle wysoką temperaturą. W niedzielę na Dolnym Śląsku było niemal 30 stopni Celsjusza. Pierwszy dzień tygodnia również jest gorący. Najwięcej termometry po południu pokazały w Lesznie i Warszawie.

W niedzielę na Dolnym Śląsku niewiele brakowało, aby temperatura osiągnęła granicę 30 stopni Celsjusza. O krok od upału było na Dolnym Śląsku. Na stacji synoptycznej w Jeleniej Górze odnotowano 29,3 st. C, a stacja telemetryczna w miejscowości Dobrogoszcz (powiat strzeliński) wskazała jeszcze wyższą wartość, bo aż 29,8 st. C - poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Termometry znacznie przekraczały 20 stopni na dużym obszarze Polski ale zdecydowanie najcieplej było w południowo-zachodniej części kraju. Najchłodniejszym miejscem okazał się Hel, gdzie temperatura wyniosła 18,4 st. C.

Gorący początek kwietnia

Poniedziałek jest kolejnym bardzo ciepłym, a wręcz gorącym dniem w wielu regionach Polski. Jak przekazał IMGW, o godz. 15 w Lesznie temperatura sięgnęła 27,8 st. C, a w Warszawie zanotowano 27,7 st. C.

W większości kraju na termometrach o tej porze było około 25 st. C. Wyraźnie chłodniej zrobiło się nad morzem. W Ustce odnotowano zaledwie 10,4 st. C.

Wieś Dobrogoszcz z województwa dolnośląskiego także dzisiaj jest wśród najcieplejszych miejscowości. Około godz. 13.30 temperatura wyniosła tam 27,5 st. C.

Wyjątkowo ciepło było już w poniedziałkowy poranek. O godz. 6 termometry pokazały od 8 st. C w Suwałkach, przez 10 st. C i 12 st. w Warszawie, do 19 st. C Bielsku-Białej.

Na Śnieżce było aż 11 st. C. - To niezwykła wartość na wysokości 1600 metrów nad poziomem morza - zaznaczyła synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Średnia temperatura maksymalna w kwietniu na tym szczycie to około 1,5 st. C.

Bardzo ciepło w Polsce, jak na tę porę roku, z krótką przerwą, jest od Świąt Wielkanocnych. Według danych z niedzieli średnia temperatura w skali kraju w pierwszym tygodniu kwietnia była wyższa od normy o 4,9 st. C - podał IMGW w mediach społecznościowych.

Zbliża się ochłodzenie

Do Europy Środkowej, w tym do naszego kraju, płynie zwrotnikowego powietrze, którego źródłem jest Sahara. To dlatego termometry wskazują tak wysokie wartości. W prognozie na ten tydzień widać jednak ochłodzenie. Temperatura w niektórych miejscach spadnie nawet o około 10 stopni.

- Polska dostaje się pod wpływ układów niżowych znad zachodniej Europy. Decydujące znaczenie dla pogody w naszym kraju ma niż Vanessa z centrum nad Morzem Północnym. Od zachodu do naszego kraju zbliży się do chłodny front atmosferyczny, rozpoczynając zmianę cyrkulacji powietrza z południowej na zachodnią - wyjaśnia nasza synoptyk.

Autorka/Autor:anw,ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl, IMGW