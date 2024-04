W niedzielę do upału zabrakło niewiele. Co z poniedziałkiem? Zaczął się "niezwykle"

Do Polski napływa powietrze, którego obszarem źródłowym jest zachodnia Sahara. W niedzielę za jego sprawą na Dolnym Śląsku było niemalże upalnie. Poniedziałek też zapowiada się gorąco. Już o godzinie 6 termometry wskazywały niezwykłe jak na kwiecień wartości.

Pogoda Długoterminowa Weekend

- Polska znajduje się pod wpływem układów niżowych Timea znad północnego Atlantyku i Ursula znad Francji. Nad północno-zachodnią i północną częścią kraju zalega ciepły front atmosferyczny, wyrażony przede wszystkim większym zachmurzeniem, a w zachodniej części Wybrzeża deszczem - poinformowała w poniedziałek synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Dodała, że za frontem napływa z południa powietrze zwrotnikowe, którego obszarem źródłowym jest zachodnia Sahara. Napływ ciepła wspomaga wyż Olli z centrum nad Bałkanami.

Polska w strumieniu ciepłego powietrza. DWD

19 stopni o 6 rano

W poniedziałkowy poranek dopisuje przeważnie pogodna aura, tylko na Pomorzu, Kujawach i w Wielkopolsce jest pochmurno. Na Wybrzeżu - od Świnoujścia po Koszalin i Ustkę - występują opady deszczu.

O godzinie 6 termometry pokazały od 8 st. C w Suwałkach i Gdańsku, przez 11 st. C w Łodzi i 12 st. C w Warszawie, do 16 st. C w Rzeszowie i aż 19 st. C w Bielsku-Białej. Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl, na Podbeskidziu, w rejonie Bielska-Białej, wiejący z południa wiatr podbija temperaturę.

Na Śnieżce termometry pokazały o poranku aż 11 st. C. - To niezwykła wartość na wysokości 1600 metrów nad poziomem morza - powiedziała Arleta Unton-Pyziołek. Średnia temperatura maksymalna w kwietniu na tym szczycie to około 1,5 st. C.

W ciągu dnia na termometrach zobaczymy od 21 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 29 st. C na Dolnym Śląsku.

Ochłodzenie

We wtorek zakończy się bardzo ciepły epizod w kwietniowej pogodzie. Stanie się to wraz ze zmianą cyrkulacji powietrza z południowej na zachodnią. Chłodny front, który dziś zalega jeszcze nad zachodnią Europą, jutro zacznie wkraczać od zachodu do Polski. Przyniesie ochłodzenie w atlantyckiej masie powietrza, najpierw na zachodzie kraju, a później w całej Polsce.

O krok od upału w niedzielę

W niedzielę w całym kraju dopisywała słoneczna aura. "Bardzo niewiele brakowało do dnia upalnego" - napisał w mediach społecznościowych Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Najcieplejszą stacją synoptyczną była tego dnia Jelenia Góra, gdzie odnotowano 29,2 stopnia Celsjusza. Na stacji telemetrycznej Dobrogoszcz było jeszcze cieplej. Tam termometry pokazały aż 29,8 st. C.

Rozwiń

Autorka/Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl, IMGW